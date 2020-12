Frustration zum Jahresende? Bei Facebook Advertisern ist das leider Realität. Erst kürzlich entdeckte Reverse-Engineering-Expertin Jane Machun Wong, dass das Facebook Help Center ein Update bekommt, das neue Kontrollfunktionen und Support Features für Marketer beinhaltet.

Später bestätigte Facebooks Technology Communications Manager Alexandru Voica:

We redesigned the Help Center to help people find the information they’re looking for faster, with an improved and streamlined navigation and a user experience that’s consistent with the rest of Facebook.com. We’ve also made search easier to use and refreshed the most popular topics to reflect what people want to learn about today.

Obwohl das Update des Facebook Help Center zunächt vielversprechend klingt, wird jetzt Kritik dran laut. Gegenüber Bloomberg sagten vor allen Dingen kleine und mittlere Unternehmen (KMU), dass ihnen bei Problemen nicht vom Social-Media-Riesen geholfen wird. In dem Online-Beitrag heißt es:

A big part of the issue, according to Facebook advertisers, is that the company doesn’t have a robust set of customer service systems in place for smaller advertisers. Facebook brags that it has 10 million advertisers, but the majority of them don’t have a regular human contact person within the social network to resolve issues. The company offers an automated chat feature for advertisers, but you need an active Facebook account to use it, which means it’s not available to users who have been accidentally locked out.