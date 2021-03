Facebook-Gruppen sind mittlerweile eine feste Säule der Social-Plattform. Gerade in der Coronapandemie bildeten sich über diese Online Communities, die im Sozialleben der Menschen einen immer höheren Stellenwert einnehmen. Allerdings sind diese Gruppen auch vermehrt Quellen für Hate Speech oder Desinformationen. Um dies einzudämmen, führt Facebook nun eine Benachrichtigung mit einer Warnung vor Gruppen, in denen problematische Inhalte geteilt werden, ein. Hat eine geschlossene Gruppe bereits mehrfach gegen die Community Guidelines verstoßen, informiert die Social-Plattform die User vor dem Eintritt in diese darüber. So will Facebook den Nutzer:innen die Chance gegeben, sich noch gegen den Eintritt entscheiden zu können.

Über die Warnung für problematische Facebook-Gruppen hinaus, limitiert der Social-Konzern auch die Einladungs-Benachrichtigungen derartiger Seiten. So will die Plattform die Mitglieder reduzieren. Tom Alison, VP of Engineering bei Facebook, erklärt in einem Blogpost, wieso der Social-Konzern diese Schritte nun einleitet:

It’s important to us that people can discover and engage safely with Facebook groups so that they can connect with others around shared interests and life experiences. That’s why we’ve taken action to curb the spread of harmful content, like hate speech and misinformation, and made it harder for certain groups to operate or be discovered, whether they’re Public or Private. When a group repeatedly breaks our rules, we take it down entirely.