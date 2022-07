Ein aktueller Test erlaubt es Facebook Usern, ihrem Account zusätzliche Profile hinzuzufügen. Bis zu fünf Profile sind möglich – diese können zum Beispiel nach Kontakten geordnet werden. So können Nutzer:innen etwa auf einem Profil Content von Freund:innen und auf einem anderen Profil Inhalte von Kolleg:innen im Feed angezeigt bekommen. Darüber hinaus können User die Profile ihren Interessen anpassen und sich beispielsweise auf einem der zusätzlichen Profile nur mit einem bestimmten Hobby auseinandersetzen. Facebook-Sprecher Leonard Lam erklärt in einer E-Mail an TechCrunch:

To help people tailor their experience based on interests and relationships, we’re testing a way for people to have more than one profile tied to a single Facebook account. Anyone who uses Facebook must continue to follow our rules.