Diese Desktop Promotion ist Teil eines umfassenderen Ad Updates, das TikTok im Juli 2024 eingeführt hat. Mit diesem Update wurden Anzeigen, statt wie zuvor nur in der mobilen Version, auch auf dem Desktop ausgespielt, was die Reichweite für Werbetreibende deutlich vergrößerte. Insgesamt hat TikTok also die Werbeoptionen – nun endlich für alle – in die Desktop-Version integriert.

Vorteile der Desktop Promotion: Mehr Kontrolle und Reichweite für Creator

TikToks neue Promotion-Option ist nicht nur ein weiteres Tool zur Reichweitensteigerung, sondern auch eine sinnvolle Ergänzung zur Monetarisierung von Inhalten. Insbesondere Creator, die regelmäßig Werbemaßnahmen durchführen, profitieren von der verbesserten Kontrolle über ihre Kampagnen. Die Desktop-Version bietet dabei zusätzliche Analyseoptionen, die es erlauben, den Erfolg der Kampagnen in Echtzeit zu verfolgen.

Die Promote-Funktion fügt sich nahtlos in TikToks bestehende Werbestrategie ein, die darauf abzielt, Creator und Unternehmen mehr Möglichkeiten zur Steigerung ihrer Reichweite und Sichtbarkeit zu bieten. Ein direkter Zugriff auf umfassende Analytics-Daten ermöglicht es, gezielte Entscheidungen zur Optimierung der Kampagnen zu treffen. Das Update, das im Juli eingeführt wurde, erlaubt nicht nur das Promoten von Beiträgen, sondern auch eine verbesserte Kontrolle darüber, welche Art von Werbung den Usern angezeigt wird. User können jetzt ihre Datennutzung im Werbekontext besser verwalten und sogar personalisierte Anzeigen blockieren. Dies könnte das Targeting für Advertiser zwar erschweren, bietet jedoch eine höhere Transparenz und Kontrolle für die User.

Gezielte Kampagnen: Mehr Erfolg durch Desktop Promotion

Die Desktop Promotion bietet vor allem den Vorteil, dass Creator ihre Kampagnen mit noch mehr Präzision steuern können. Dank der erweiterten Analysefunktionen können Nutzer:innen nicht nur die Reichweite und Interaktionen ihrer Beiträge messen, sondern auch wertvolle Insights darüber gewinnen, welche Inhalte besonders gut performen. Die Desktop-Promotion-Funktion könnte ein entscheidender Faktor für die weitere Monetarisierung von TikTok werden, da sie Creatorn ermöglicht, mit schnell und flexibel auf spezifische Zielgruppen einzugehen.

Auch für Marken und Unternehmen stellt die neue Funktion eine interessante Option dar. Durch die Möglichkeit, Kampagnen direkt vom Desktop aus zu verwalten, können große Budgets zielgerichtet eingesetzt und die Ergebnisse der Kampagnen präzise ausgewertet werden. Mit der Neuerung erweitert TikTok sein Portfolio an Tools zur Reichweitensteigerung und Monetarisierung.