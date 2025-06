Während Edits nun eine weitere Apply all-Verbesserung im Soundkontext erhalten soll, hat der Prouct Lead der App, Tom Bender, ebenso eine Teleprompter-Option angekündigt, die unter anderem das jüngst eingeführte Crop Feature ergänzt – sodass Creator ihre Videos noch einfacher und schneller zusammenstellen, bearbeiten und optimieren können.

Im Gespräch mit Reece Rogers hat Bender für WIRED einige Neuerungen für Edits vorgestellt, die die Relevanz der App für Creator weiter steigern sollen. Immerhin war diese nach dem Start mit Interesse, teilweise aber auch Ernüchterung aufgenommen worden. Einige Creator und Social-Media-Expert:innen bemängelten fehlende Funktionen. In den aktuellen iPhone App Charts im Bereich „Foto und Video“ belegt Edits derzeit nur Rang zwölf (Stand: 3. Juni 2025), hinter CapCut, Canva, TikTok Studio und Co. Daher ist Meta daran gelegen, die App so rasch wie möglich weiter aufzurüsten. Laut Tom Bender geht Edits dabei besonders auf das Feedback der Creator ein und versucht, jeden Monat, ja beinahe jede Woche neue Features bereitzustellen.

Eines davon, noch ein MVP (Minimum Viable Product) ist das Teleprompter Feature. Dieses soll in den nächsten Wochen ausgerollt werden. Damit haben Creator die Möglichkeit, beim Ablesen von Skripten oder vorgeschriebenen Sketch-Texten und dergleichen direkt in die Kamera zu schauen. Das erinnert an die Teleprompter bei TV-Sendungen oder Nachrichten-Shows. Mit dem Feature könnten die Creator die Problematik umgehen, sich lange Textpassagen erst merken oder für das Ablesen zur Seiten schauen und gegebenenfalls weitere Schnitte einbauen zu müssen.

Ein genaues Startdatum für die Funktion gibt es nicht. Wer sich aber für eine solche interessiert, kann auch mithilfe von KI-Diensten eine eigene Teleprompter-Variante entwickeln. Das demonstriert Jeremiah Warren, Creative Director und Fotograf für Perplexity. Die AI Answering Machine launchte jüngst die Perplexity Labs, eine Art digitalen Projektraum, der mit KI-Unterstützung Projekte von Nutzer:innen umsetzen kann. Das Unternehmen erklärt:

[…] Labs can craft everything from reports and spreadsheets to dashboards and simple web apps — all backed by extensive research and analysis. Often performing 10 minutes or more of self-supervised work, Perplexity Labs use a suite of tools like deep web browsing, code execution, and chart and image creation to turn your ideas and to-do’s into work that’s been done […].