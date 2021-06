EURO 2020: Die Titelfavoriten sind auch in Social Media stark

Die Titelfavoriten Frankreich und Portugal zeigen sich in Social Media schon in Topform. Bei der Analyse von web-netz Sports zeigte sich, dass Frankreichs Nationalteam mit 19,6 Millionen die meisten Follower auf Facebook, Instagram und Twitter hat. Platz zwei belegt England (17,1 Millionen), das auch in diesem Turnier wieder hoch gehandelt wird. Deutschland schafft es mit 13 Millionen Fans auf diesen Plattformen immerhin aufs Treppchen, muss sich aber auf dem Platz in der Todesgruppe F zunächst gegen Portugal und Frankreich – sowie Ungarn – durchsetzen.

Gesamtzahl der Follower bei Instagram, Facebook und Twitter: Top drei, © web-netz Sports

Portugal ist Titelverteidiger und konnte im Social Media Check auch einen ersten Platz erringen. Und zwar in der Kategorie des Follower-Einwohner:innen-Quotienten. Mit 12,6 Millionen Followern auf den drei genannten Plattformen und nur 10,3 Millionen Einwohner:innen erreicht das Nationalteam einen Wert von 122,3 Prozent. Platz zwei und drei belegen, mit Abstand, Kroatien und Wales. Allerdings haben sie den Vorteil, vergleichsweise kleine Einwohner:innenzahlen aufzuweisen. Deutschland schafft es in dieser Liste mit 15,6 Prozent auf Rang neun, hat allerdings auch die meisten Einwohner:innen der aufgeführten Länder.

Top Ten nach dem Follower-Einwohner:innen-Quotienten, © web-netz Sports

Dass Portugal und Frankreich so viele Follower haben, liegt durchaus an Starspielern wie Cristiano Ronaldo (der als erste Person die 200-Millionen-Follower-Marke auf Instagram knackte), Antoine Griezmann, Bruno Fernandes oder Paul Pogba. Im deutschen Nationalteam sind besonders die Bayern-Stars Manuel Neuer, Thomas Müller und Real Madrids Toni Kroos Fan-Magneten.

Twitter Dreamteams nach Positionen: Viel Real Madrid und Bayern München

Auch Twitter hat sich im Rahmen der anstehenden Europameisterschaft mit den Stars auf der eigenen Plattform beschäftigt. Während der EM werden viele Fans auf dieser unterwegs sein, weil dort das Spielgeschehen und Hintergrundinformationen zu den Teams in fast unschlagbarer Aktualität abgebildet werden. Nun hat Twitter anlässlich des Turniers je ein Dreamteam mit internationalen und deutschen Spielern basierend auf den Follower-Zahlen für die jeweilige Position aufgestellt. Im internationalen Team überwiegt die Präsenz der Akteure von Real Madrid. Fünf der elf Spieler (rechnet man den von Real an Tottenham Hotspurt ausgeliehenen Gareth Bale mit) gehören den Madrilenen an.

Die unangefochtene Nummer eins ist hierbei Cristiano Ronaldo (92,1 Millionen Follower), der bei der EM 2016 eine tragende Rolle spielte. Allerdings ist er der einzige Landesvertreter des Titelverteidigers in diesem Dreamteam.

Das internationale Twitter Dreamteam der EURO 2020 (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Twitter

Mit immerhin neun Millionen Twitter Followern ist Toni Kroos sowohl im internationalen als auch im deutschen Dreamteam vertreten. In letzterem sind mit Thomas Müller – der zurück im Nationaldress ist – und Manuel Neuer zwei Bayern- und Deutschland-Legenden unter den Spielern mit den meisten Followern (4,4 und 3,9 Millionen Follower). Mit Serge Gnabry und Leroy Sané sind noch zwei weitere Bayern-Stars dabei. Drei Spieler stellt aber auch der frisch gebackene Champions League-Sieger FC Chelsea mit Timo Werner, Antonio Rüdiger und Kai Havertz. Allerding hat keiner dieser drei Spieler mehr als eine Million Follower.

Das deutsche Twitter Dreamteam der EURO 2020 (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Twitter

TikTok: Ed Sheeran und Toni Kroos werben mächtig für die EM

Nicht beachtet bei den vorangegangenen Analysen wurde die riesige Social-Media-Plattform TikTok. Diese ist immerhin offizieller Sponsor der UEFA EURO 2020 – und wird den Status als extrem populäre Social App damit womöglich weiter zementieren. Auch deshalb, weil Megastar Ed Sheeran bei der EM auftreten wird und als Werbegesicht für TikTok bereits darauf hinweist.