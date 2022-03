Instagram launcht als Ressource für Neu-Creator das Creator Lab. In diesem geben bereits erfolgreiche Instagrammer Tipps für Neueinsteiger:innen.

In 2022 hat Instagram es sich zur Mission gemacht, die Creator der Plattform zu unterstützen. Zum Jahresbeginn hatte Instagram Head Adam Mosseri angegeben, dass „Creator“ eines der vier Fokusthemen für das laufende Jahr sind. Diese sollen nicht nur monetär unterstützt und damit an die Plattform gebunden werden. Instagram möchte ihnen mit dem neu gelaunchten Creator Lab auch eine Ressource an die Hand geben, in der Creator Neulingen der Szene Tipps mitgeben, die sie gerne früher gewusst hätten.

Für Creator, von Creatorn: Instagrams neue Education-Plattform

Adam Mosseri bezeichnet das Creator Lab als „a new, education portal for creators, by creators“ und erklärt die neue Seite in einem kurzen Video auf Twitter.

Today, we’re launching Creator Lab – a new, education portal for creators, by creators.https://t.co/LcBHzwF6Sn pic.twitter.com/71dqEv2bYi — Adam Mosseri (@mosseri) March 10, 2022

Auf der Seite finden sich Tipps aus den Bereichen „Express yourself“, „Build community“ und „Grow long-term“. Neben Tipps wie „Finding your why“ oder „Defining your voice“ sprechen die Creator auf der Seite auch über ganz praktische Themen. Zum Beispiel, wie eine Content-Strategie erstellt oder der Instagram Account zum Vollzeitjob werden kann. Jedes Video wird zudem mit einigen Key Takeaways zusammengefasst. Unter dem Beitrag zu „Finding your why“ stehen beispielsweise folgende Hinweise:

Knowing your purpose = knowing your goals and motivations.

Use your purpose to guide your decisions.

Create what you need or want to see more of.

Even if your purpose is just to have fun, own it.

Startpunkt für Neulinge auf Instagram

Ein großes Thema auf der Seite ist auch die Sicherheit der Creator und User. Transparenz und Sicherheit sind weitere wichtige Themen für Instagram in diesem Jahr. Dementsprechend sprechen einige Creator darüber, wie sie sich und ihren Account schützen, zum Beispiel, in dem sie auf Instagrams Safety Feature zugreifen, oder wie sie auf ihre Mental Health achtgeben. In den Bereichen „Erstellen“, „Wachsen“, „Geld verdienen“ und „Schütze dich“ finden User mehrere Beiträge mit einfach umsetzbaren Tipps oder Step-by-Step-Anleitungen. Im FAQ-Bereich werden häufig gestellte Fragen zur Verifizierung oder zum besten Zeitpunkt zum Veröffentlichen von Beiträgen beantwortet.

Mit diesen Inhalten kann das Creator Lab für alle Neu-Creator ein sinnvoller Startpunkt sein, um sich Insights und Tipps von bereits erfolgreichen Creatorn abzuholen. Von dort aus verlinkt Instagram weiter zu Blogeinträgen und Infoseiten, die im Detail auf Features und Möglichkeiten der App eingehen.

Screenshot Creator Lab, © Instagram