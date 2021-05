Der dreijährige Harry und sein Bruder, ungefähr ein Jahr alt, sitzen gemeinsam auf einem Sessel. Das Baby – Charlie – beißt seinem großen Bruder in den Finger, dieser beschwert sich im charmanten britischen Akzent darüber. Was für viele Eltern nach Alltag klingt, ist eines der erfolgreichsten Videos, die jemals auf YouTube gepostet wurden. „Charlie bit my finger – again“ verzeichnet mittlerweile ganze 880 Millionen Views auf der Plattform – und soll nun via NFT (Non-Fungible Tokens) versteigert werden. Bis zum 22. Mai läuft die Auktion. Danach soll der Clip endgültig von YouTube entfernt werden. Auf der Auktionsseite heißt es:

[…] Charlie Bit My Finger is the most-viewed viral video of all time. The beloved clip has become a household name and holds a special place in the hearts of many. Now, the iconic video will be removed from YouTube and one person will have the opportunity to own it in its new form as a 1/1 NFT, memorializing them in internet history forever.