Du bist Instagram Creator und stets auf der Suche nach neuen Features, Trends und Tools? Dann lies dir unsere Zusammenfassung von Instagrams jüngsten Reels Updates durch und lass dich inspirieren.

Instagram veröffentlichte kürzlich einen Beitrag, in dem die jüngsten Trends und Features für erfolgreiche Reels präsentiert werden. Unter anderem erfährst du in diesem:

wie du angesagte Audiodateien und Hashtags finden kannst

mehr über den neuen Bearbeitungsmodus, mit dem du Videoclips, Audio, Sticker und Text so unkompliziert wie nie zusammenführen kannst

mehr über die KPIs Gesamtwiedergabezeit und durchschnittliche Gesamtwiedergabezeit von Reels

neue Möglichkeiten für Geschenke für Lieblings-Creator

Reels-Trends, © Instagram

Auf Instagram können erste Creator komplette Reels in die Story integrieren, aber nur bis zu einer gewissen Länge. Außerdem wird ein Preview Mode für Reels eingeführt.

© Juan Ramon Roballo, Images Rouges via Canva

Finde heraus, welche Reels-Inhalte im Trend sind

Instagram möchte Creatorn die Suche nach neuen Inspirationsquellen für Reels ab sofort erleichtern. Daher können sie jetzt angesagte Songs und Hashtags für das populäre Videoformat auf der Social-Plattform besser erkennen. Das funktioniert, indem du beispielsweise auf den entdeckten Song tippst. Denn jetzt erhältst du darüber die Information, wie oft der Audio-Track bereits verwendet wurde. Sachin Kumar, @sckachi, Comedy Creator aus Los Angeles, sagt:

With comedy sketches, the audio has to be right and correlate to the mood of the video. A dramatic track helps the storytelling. I’m always on the lookout for audio, so this will allow me to save a bunch of sounds that are trending. As I begin the editing process, I’ll be able to quickly find saved audio that’s also trending.

Zudem kannst du einfacher herausfinden, welche die Toptrends und Top-Hashtags für Reels aktuell sind. Ein Beispiel: Das Thema Festival liegt laut Instagram nicht erst seit dem Start des beliebten Coachella Festivals im Trend. Viele User haben schon früher angefangen, Festival-Inhalte zu teilen – wenn dir das auffällt, kannst du deinen Content viel eher als andere entsprechend gestalten. Schae B, @schaebreezy, Beauty Creator aus Los Angeles, erklärt:

Sometimes there’s pressure to stay in your niche as a creator. These trending topics will allow me to stretch myself and step outside of my normal bubble of conversation. For example, if basketball is trending although I’m a beauty creator, I can adapt that to speak about how skin care is still essential even during sports

Neue Funktion zum Bearbeiten von Reels

Instagram macht es Creatorn jetzt einfacher, Reels auf Instagram zu bearbeiten. Denn Videoclips, Audio, Sticker und Text können ab sofort auf einem Bearbeitungsbildschirm zusammengeführt werden. So können Creator Elemente in Reels besser ausrichten und Inhalte passender timen. Die Funktion ist weltweit sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte verfügbar.

Neuer Bearbeitungsbildschirm für die Kreation von Reels, © Instagram

Updates für Reels Insights

Instagram verbessert auch die Einblicke in die Perfomance deiner Reels. Hierfür fügt die Social-Plattform gleich zwei neue Messwerte hinzu: die Gesamtwiedergabezeit und die durchschnittliche Gesamtwiedergabezeit. Die Gesamtwiedergabezeit erfasst die Gesamtzeit, die deine Reels angesehen wurden, einschließlich der Zeit, die für die Wiedergabe der Kurzvideos aufgewendet wurde. Die durchschnittliche Wiedergabezeit erfasst die durchschnittliche Zeit, die Viewer mit dem Ansehen deiner Reels verbracht haben. Wenn deine durchschnittliche Wiedergabezeit für ein Video beispielsweise 17 Sekunden beträgt, sahen sich alle, die es geklickt haben, dieses durchschnittlich 17 Sekunden lang an. Auf diese Weise kannst du einfacher nachvollziehen, bis wann User deine Reels spannend finden und an welcher Stelle du womöglich einen stärkeren Anreiz schaffen musst, damit die Zuschauer:innen am Ball bleiben. Kumar sagt:

The number of views is just one part of assessing the performance of your Reels. It’s really important to go in and understand how your Reels are performing based on specific variables. I’m often testing different hooks or opening lines. Seeing the watch time will help me understand where viewers dropped off and then I can adjust the hook from there. Insights help me bridge the gap between me as a creator and my audience. I may think a video is amazing, but seeing watch time will allow me to better understand where my viewers are engaged.

Neue Reels Insights, © Instagram

Zudem zeigt Instagram dir ab sofort an, wie stark Reels zu deinem Follower-Wachstum beitragen, indem du eine Benachrichtigung über neue Follower im Zuge deiner veröffentlichten Kurzvideos erhältst.

Follower-Wachstum im Zuge von Reels nachvollziehen, © Instagram

Instagram launcht neue Gift-Optionen

Vergangenes Jahr hat Instagram Gifts für Reels gelauncht, damit Fans ihre Wertschätzung für Inhalte monetär verdeutlichen können – und Creator neue Einnahmemöglichkeiten erhalten. Seitdem können Fans Gifts für Reels versenden, indem sie diese direkt auf Instagram mit der Stars-Funktion kaufen. Das Feature war jedoch bislang nur selektiv verfügbar und wurde jüngst für neue Märkte ausgerollt, darunter Australien, Kanada, Frankreich, Mexiko, Neuseeland und das UK.

Instagram launchte kürzlich zudem eine neue Funktion, mit der du einsehen kannst, welche Fans dir ein Geschenk geschickt haben. Wenn du auf das Herzsymbol neben deinen Unterstützer:innen klickst, kannst du ihnen außerdem eine Nachricht darüber zukommen lassen, dass du ihr Geschenk erhalten hast – für mehr Commitment und ein stärkeres Gefühl der Verbundenheit zwischen dir und deinen Fans.

Gifts Features, © Instagram

