Influencer können hier Live Streams hosten sowie neue Monetarisierungsmöglichkeiten und weitere Kontaktmöglichkeiten mit Zuschauer:innen erhalten. Business Insider berichtet, dass Meta derzeit einen Test der neuen Live-Streaming-Plattform für Influencer durchführt.

Der Tech-Konzern arbeitet bereits seit Ende 2020 an „Super“ – aktuell liegen die Entwicklung und der Ausbau in den Händen von Metas New Product Experimentation Team. Offiziell ist über die Features und den Aufbau noch nicht so viel bekannt, die Plattform soll jedoch einige Twitch-ähnliche Funktionen aufweisen. Ein:e Meta-Sprecher:in erklärte in einer E-Mail gegenüber TechCrunch:

Super is a small, standalone experiment being built by New Product Experimentation (NPE) and currently testing with a small group of creators.

Business Insider berichtet darüber hinaus, dass das Tech-Unternehmen vor kurzer Zeit Influencer dazu aufgerufen hat, die neue Plattform zu testen. Insgesamt sollen nicht ganz 100 Creator dieser Forderung nachgekommen sein, darunter Tech-Influencer Andru Edwards und TikTok Star Vienna Skye.

Die Plattform basiert derzeit auf einem abgestuften System, innerhalb dessen Zuschauer:innen von Live Streams für den Zugriff auf die im Video erhaltenen Funktionen bezahlen müssen. Berichten zufolge haben Influencer zwischen 200 und 3.000 US-Dollar für eine etwa 30-minütige Nutzung der Plattform erhalten. Viewer können zudem eine Art Trinkgeld für Live Streamer geben. Der Bericht verweist darauf, dass Creator 100 Prozent der Tipps und Einnahmen, die sie durch das gestaffelte System erwirtschaften, behalten können. Ein:e Meta-Sprecher:in erklärt gegenüber Business Insider:

Right now, it’s web only, they have been testing it very quietly for about two years. The end goal [of NPE projects] is ultimately creating the next standalone project that could be part of the Meta family of products.