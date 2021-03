Microsoft verkündete, dass ab sofort Static Headlines in die Microsoft Advertising Dynamic Search Ads (DSA) integriert werden können. Diese ermöglichen es, die Überschrift für eine spezifische URL auf der eigenen Website anzupassen.

Automatisch erstellte Ad-Texte sind für viele Werbetreibende bereits zu einem Problem geworden. Denn diese berücksichtigten häufig nicht die individuellen Richtlinien der einzelnen Branchen. Googles standardisierte Einführung der Responsive Ads in den Google Ads verkomplizierte die Angelegenheit, da sich viele Advertiser gezwungen sahen, die Ad Headlines anzupinnen, um keine Verstöße gegen Regularien zu riskieren. Die Ad-Überschrift und die URL passten hierbei nicht immer zusammen. Mit den Static Headlines, die über den Page Feed hochgeladen werden, können Advertiser sicherstellen, dass die spezifischen Headlines gegen keine Richtlinien verstoßen.

Microsoft erklärt auf der eigenen Website, dass sich hinter dem Term Static Headlines – in einfachen Worten ausgedrückt – eine weitere Spalte verbirgt, die ab sofort zum DSA Page Feed hinzugefügt werden kann. In dieser kann der individuelle Ad-Titel, der für eine spezifische URL auf der eigenen Website ausgespielt werden soll, angepasst werden.

Das Tech-Unternehmen erklärt weiter, dass dies für Advertiser einen erheblichen Vorteil bietet. Denn mit den Static Headlines hätten Werbetreibende die volle Kontrolle über den in den DSA ausgespielten Text. Microsoft schreibt:

Since advertisers that use DSAs are already specifying the description used in the ad copy, the inclusion of Ad Title in your page feeds means you now have full control over your DSA ad copy! There’s no dynamic text insertion for the headline or anywhere else, which means any advertiser that may have had concerns of violating regulations in the past no longer needs to worry with static headlines.