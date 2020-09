Google möchte lokalen Geschäften über GMB zu mehr Verkäufen verhelfen und führt neue Echtzeit-Anzeigeoptionen wie "später abholen" ein. Außerdem kommt Smart Bidding für Ladenverkäufe.

Krisenzeiten erfordern besondere Maßnahmen und das gilt auch für kleine Unternehmen. Denn diese müssen aufgrund der Coronapandemie die Balance zwischen Online- und Ladengeschäft neu justieren und ungeahnte Herausforderungen meistern. Dabei möchte ihnen Google helfen. Auf der DMEXCO@home wurden daher nun einige Updates für Google My Business und Google Ads vorgestellt, die mehr Möglichkeiten für lokale Kampagnen bieten. Und darauf abzielen, die Ladenverkäufe zu steigern.

Corona fördert die Entwicklung des digitalen Handels

Jason Spero, seines Zeichens VP Global Business bei Google, erklärte bei der ersten rein virtuellen DMEXCO:

Es fühlt sich an, als hätten wir in den letzten Monaten eine Entwicklung erlebt, die unter normalen Umständen mehrere Jahre gedauert hätte.

Da die meisten Menschen insbesondere in diesen Zeiten der Coronapandemie vor Käufen eine Online-Recherche betreiben, ist die digitale Präsenz von Unternehmen umso wichtiger geworden. Das haben auch einige Beispielunternehmen verstanden, die Google anführt, und die mithilfe von Google My Business oder Googles kostenlosem Tool Grow My Store ihre Auftritte im Web deutlich verbessern konnten. Dies hat in einem Beispiel zu einer Online-Umsatzsteigerung von 30 Prozent in der Coronakrise geführt hat.

Das Erfolgsrezept ist laut Google, die Menschen stets digital und in der Suche über ihr Geschäft, ihre Angebote, ihre Öffnungszeiten etc. auf dem Laufenden zu halten. So konnten Google My Business Accounts bereits im März ein Geschäft als vorübergehend geschlossen markieren. Kurz darauf führte Google Optionen wie die Integration von Links für Gutscheine oder Spenden, die Anzeige von Online-Only-Angeboten oder von speziellen Öffnungszeiten – etwa für Senioren – ein.

Ab sofort kommen aber noch weitere Dienstleistungsattribute hinzu, die Unternehmen bei ihren Accounts einfügen können. Neben den Optionen „Speisen vor Ort“ und „Zum Mitnehmen“ werden demnächst die Angabemöglichkeiten „Einkaufen im Geschäft“ oder „Abholung vor dem Laden“ zur Verfügung stehen.