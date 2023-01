Eine äußerst beunruhigende Entwicklung für Suchmaschinenbetreiber:innen lässt die SEO-Szene aufhorchen: Die russische Suchmaschine Yandex, die nach Daten von SimilarWeb zu den zehn meistbesuchten Websites der Welt zählt, soll gehackt worden sein. Über 1.900 Ranking-Faktoren, die die Suchmaschine einsetzt (oder zumindest im Juli 2022 noch eingesetzt hatte) wurden der Öffentlichkeit preisgegeben. Das Unternehmen selbst spricht von einem Leak, denn womöglich hat ein ehemaliger Mitarbeiter die Geheiminformationen über die Ranking-Faktoren der Suchmaschine veröffentlicht. Die Veröffentlichung könnte Einfluss auf die SEO haben und sogar Erkenntnisse hinsichtlich des Rankings bei Google fördern.

Yandex zählt laut Daten von SimilarWeb monatlich rund 3,4 Milliarden Website Visits und gehört damit zu den wichtigsten Suchmaschinen abseits von Googles Herrschaftsraum (Baidu ist in China eine andere). Das russisch-niederländische Unternehmen erklärt gegenüber BleepingComputer, dass es sich bei der Veröffentlichung der Ranking-Faktoren um einen Source Code Leak handelt. Da das Leck möglicherweise auf einen ehemaligen Mitarbeiter zurückgeht, ermittelt das Unternehmen intern:

Yandex was not hacked. Our security service found code fragments from an internal repository in the public domain, but the content differs from the current version of the repository used in Yandex services. A repository is a tool for storing and working with code. Code is used in this way internally by most companies. Repositories are needed to work with code and are not intended for the storage of personal user data. We are conducting an internal investigation into the reasons for the release of source code fragments to the public, but we do not see any threat to user data or platform performance.