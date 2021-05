Die Suchmaschine Bing kann im globalen Markt als Best of the Rest hinter Google gelten. Laut Statcounter hat Bing global 2,29 Prozent Marktanteil und liegt damit noch deutlich vor Yahoo, Baidu, DuckDuckGo und Yandex. Daher ist es für Webmaster nicht unerheblich, ihre Inhalte auch für Bing zu optimieren. In Deutschland liegt der Marktanteil sogar bei über fünf Prozent. Nun hat die Suchmaschine von Microsoft bekanntgegeben, dass die Content Submission API von der privaten in die öffentliche Betaversion übertragen wird. Damit wird es Webmastern ermöglicht, ihren Content schneller bei Bings Suche zu integrieren. Gleichzeitig soll die Option aber auch die Crawling-Last durch den BingBot auf ihren Websites reduzieren.

Auf dem Microsoft Bing Blog wurde das Update für die Content Submission API bekanntgegeben. Dank der URL Submission API konnten Webmaster Bing bereits zuvor über Veränderungen bei URLs informieren. Doch die nun für weitere User zugängliche Content Submission API bietet mehr. Hierüber lässt sich Bing direkt über URL- und diverse weitere Content-Veränderungen informieren. Im Blogpost heißt es entsprechend:

This will not only help webmasters to reach to more relevant users on Bing but also will reduce BingBot crawl load on their sites.