Viele Webmaster und SEOs fragen sich, ob es einen Unterschied macht, wenn sie ihre URLs deutlich verkürzen. Denn schon lange besteht die Theorie, dass kurze URLs sich positiv auf das Ranking auswirken und für Google vorteilhaft sind. Doch stimmt das wirklich oder handelt es sich dabei um einen SEO-Mythos? Der Webmaster Trends Analyst und eine der bekanntesten öffentlichen Stimmen von Google, John Mueller, hat dieses Thema via YouTube aufgegriffen und seine Antwort dazu gegeben.

In einem YouTube Clip auf dem Kanal der Google Search Central erklärt Mueller, warum die URL-Länge grundsätzlich für die SEO irrelevant ist. Dabei gibt es jedoch eine Ausnahme.

Der User Greg Tucker hatte die folgende Frage an Google gestellt:

Do shorter URLs actually make an impact compared to long URLs or is this just another SEO myth?