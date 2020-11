Page Experience Ranking signals coming to Google Search ranking in May 2021 https://t.co/gUHmhYakam pic.twitter.com/iAVLyMj4Xh

Im offiziellen Blogpost wird nun erklärt, bis wann sich SEOs auf die neuen Signale vorbereitet haben müssen; und welche genau das sind.

Die Google-Signale für die Page Experience, © Google

Zusätzlich zu den Signalen für das Ranking, die im Mai 2021 ausgerollt werden, soll in dem Monat auch das Auftauchen von non-AMP Content in den Mobile Top Stories in der Suche ermöglicht werden. Alle Seiten, die Googles Richtlinien zu News einhalten, haben die Möglichkeit, ihre Inhalte in diesem Bereich wiederzufinden. Priorisiert werden allerdings Inhalte, die eine starke Page Experience aufweisen. Dieser Fokus auf die Nutzerfreundlichkeit von Seiten wird noch ausgeweitet. So heißt es im Blogpost:

We believe that providing information about the quality of a web page’s experience can be helpful to users in choosing the search result that they want to visit.

Daher plant Google einen Test, der Suchergebnisse mit besonders starker Page Experience visuell hervorhebt. Sollte der Test mit den visuellen Indikatoren erfolgreich sein, soll dieses Feature ebenfalls im Mai 2021 bereitgestellt werden, um Suchenden mehr Kontext zu den Ergebnissen zu liefern.

Wie sich die Publisher und Seitenbetreiber vorbereiten können

Um die eigene Page Experience zu verbessern, stellt Google Publishern und Webmastern diverse Tools bereit. Ein seitenweiter Audit wird angeraten. Relevant für die Einschätzung der Nutzerfreundlichkeit ist etwa der Core-Web-Vitals-Bericht in der Search Console. Aber auch die Page Speed Insights, Googles Lighthouse oder die web.dev Tools sollten genutzt werden, um die eigene Seite zu prüfen und zu optimieren.

Wer zudem auf Acclerated Mobile Pages (AMP) setzt, kann Googles neuen AMP Page Experience Guide zurate ziehen, um diese spezifischen Inhalte möglichst nutzerfreundlich zu gestalten. Darin finden sich hilfreiche Hinweise und Handlungsoptionen für die Entwickler. Mit all diesen Updates möchte Google seinen Usern ein immer weiter optimiertes Sucherlebnis bieten. Denn je besser die Page Experience bei den prominenten Suchergebnissen, desto besser ist auch die User Experience bei Google. Und schließlich auch bei den Seiten, die die User via Google besuchen. Die Ausrichtung auf den Rankingfaktor Page Experience hat also Gewicht.