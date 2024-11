Die Google Search Central informiert SEOs und Seitenbetreiber:innen darüber, dass ihnen künftig ein Bericht genommen wird. Der Bericht zur Nutzerfreundlichkeit von Seiten wird eingestellt. Dieser Report Googles befasst sich im Kern mit den Kriterien Core Web Vitals und HTTPS-Nutzung. Doch für diese zwei zentralen Aspekte, die die Page Experience beeinflussen, gibt es eigens dedizierte Berichte. Um die Komplexität in der Berichtübersicht zu minimieren, wird der Page Experience Report als Mantel-Report entfernt. Google erklärt:

[… ] We decided to remove this page to reduce unnecessary clutter within Search Console and simplify navigating to this information. We still encourage you to focus on providing a good page experience to your readers and monitoring the status of your sites page experience in the CWV and HTTPS reports […].