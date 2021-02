Sieben Prozent der gesamten Suchanfragen bei Google sollen durch das neue Passage Ranking von Google positiv beeinflusst werden. Das Update wurde im Oktober 2020 angekündigt und nun bestätigte das Suchmaschinenunternehmen den Beginn des Roll-outs. Zunächst sind nur englischsprachige Ergebnisse in den USA betroffen. Mit dem Passage Ranking möchte Google einzelne Passagen von Websites in den SERPs stärker hervorheben, wenn sie für spezifische Suchanfragen relevanter sind als die Anzeige eines gesamten Artikels oder einer Website. Google betont, dass SEOs sich auf die Veränderung nicht extra einstellen müssen; allerdings dürfte sie einige starke Ranking-Schwankungen erklären, die zuletzt beim US Traffic vieler Seiten aufgetreten waren.

Das Update zum Ranking von Passagen, die auf einzelnen Seiten vorhanden sind, welche womöglich selbst für eine Suchanfrage gar nicht so relevant sind, bezieht sich insbesondere auf sehr spezifische Suchanfragen. Im Blogpost aus dem Herbst erklärte Google, dass diese Passagen in den SERPs hervorgehoben werden sollten, um Suchenden noch bessere Antworten bieten zu können – selbst wenn diese irgendwo in einem Text versteckt liegen.

Very specific searches can be the hardest to get right, since sometimes the single sentence that answers your question might be buried deep in a web page. We’ve recently made a breakthrough in ranking and are now able to not just index web pages, but individual passages from the pages. By better understanding the relevancy of specific passages, not just the overall page, we can find that needle-in-a-haystack information you’re looking for. This technology will improve 7 percent of search queries across all languages as we roll it out globally.