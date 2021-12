Wer via Desktop bei Google auf Schlagzeilen stößt, dürfte diese nun in einer neuen Darstellung vorfinden. Denn Google hat für die Desktop-Suche ein neues Layout der Top Stories ausgerollt. Das bestätigte das Unternehmen gegenüber Search Engine Land. Beim Blick in die Google-Suche konnten auch wir das neue Design schon erkennen. Es ist grob an die Darstellung der Top Stories im Mobile-Bereich angepasst und hebt visuell einen Beitrag hervor.

Während die Schlagzeilen in der mobilen Google-Suche in der Regel in einer Art Karussell und mit großem Bild über dem Titel angezeigt werden, sind die Top Stories im neuen Google-Design auf dem Desktop wie Kacheln nebeneinander angeordnet.

Dabei trennt Google die Stories durch feine Linien voneinander ab. Es können verschieden viele Beiträge in den Suchergebnissen im Bereich der Schlagzeilen nebeneinander auftauchen, mal fünf, mal sieben etc. Auffällig ist, dass meist eine Story hervorsticht, weil Google diese mit einem größeren Bild und in einer größeren Kachel anzeigt. Die zwei Beispiel-Screenshot spiegeln dies wider:

Im alten Design hatte Google vor allem Top Stories nebeneinander gereiht, die je gleich groß dargestellt wurden. Diese Ansicht ist auch aktuell noch bei verschiedenen Suchanfragen zu finden. Außerdem wird auch auf dem Desktop des Öfteren ein Karussell mit Schlagzeilen angezeigt. Nach und nach könnte sich das neue Design aber umfassend durchsetzen. Und insbesondere die Publisher, die prominent mit ihrem Beitrag dargestellt werden, könnten dadurch mehr Traffic erlangen. Welche Voraussetzungen Google hat, um eine Story besonders hervorzuhaben, ist dabei noch nicht klargestellt worden. Google gab gegenüber Search Engine Land lediglich an, das Design sei auch an den mobilen Top Stories orientiert:

We’re always working to make it easier for people to dive into the most useful, timely articles available through Search to help them form a better understanding of the world and the topics they care about most. This newly launched feature is the desktop version of the Top stories experience you can already find on mobile.