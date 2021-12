Website Downtime kann zu einem echten Problem für den Traffic werden. Und das nicht nur, weil die Besucher:innen in dieser Zeit ausbleiben. Denn auch Google reagiert nach wenigen Tagen darauf, wenn Seiten down sind und beginnt mit einer Deindexierung. Darüber hinaus kann es, sofern die Seiten wieder zugänglich sind und erneut gecrawlt und indexiert werden, auch zu Ranking-Verlusten kommen. Das erklärte Google Webmaster Trends Analyst John Mueller in einem Google Hangout. Allerdings gab er auch Hinweise, wie die Probleme vermieden werden können.

Wie problematisch Website Downtime für SEOs und Seitenbetreiber:innen werden kann, thematisierte John Mueller in einem langen Google Hangout im Rahmen einer Nachfrage eines SEOs. Davon berichtet Matt Southern bei Search Engine Journal. SEO Aakash Singh fragte, was man tun könne, wenn eine Website für eine Woche oder mehr nicht erreichbar ist. Daraufhin erklärte Mueller, dass eine so lange Downtime fast unweigerlich zu Ranking-Problemen führen werde. Denn auch ein 503 Service Unavailable Code zum Beispiel – der anzeigt, dass der Server nicht in der Lage ist, die Anfrage zu bearbeiten – wird nach wenigen Tagen von Google als Signal übergangen. Immerhin könnte es sich theoretisch dann um einen dauerhaften 503 Code handeln, die Seite könnte also dauerhaft down sein. So sagte Mueller im Hangout:

I don’t think you’ll be able to do it for that time, regardless of whatever you set up. For an outage of maybe a day or so, using a 503 result code is a great way to tell us that we should check back. But after a couple of days we think this is a permanent result code, and we think your pages are just gone, and we will drop them from the index.

And when the pages come back we will crawl them again and we will try to index them again. But it’s essentially during that time we will probably drop a lot of the pages from the website from our index, and there’s a pretty good chance that it’ll come back in a similar way but it’s not always guaranteed.