Am 23. und 24. August 2021 soll es laut Google zu einem erheblichen Datenverlust in der Search Console gekommen sein. Viele SEO-Verantwortliche haben daher höchstwahrscheinlich einen Einbruch in der Performance ihrer Seite bemerkt. Der Verlust betrifft ausschließlich die Daten, die für die Bereiche Search und Discover gesammelt werden. Der Suchmaschinenkonzern beruhigt die Webmaster: Die verlorenen Daten beeinflussen ausschließlich die Performance Reports, nicht aber die tatsächliche Performance der Website. Google erklärt selbst:

An internal problem caused a data loss in Search and Discover performance during this period. Users might see a significant data drop in their performance reports during this period. This does not reflect any drop in clicks or impressions for your site, only missing data in Search Console.