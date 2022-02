Der Launch von Google Search Ads 360 liegt bereits zehn Jahre zurück. Mit einem umfangreichen Update will Google die Plattform nun den Ansprüchen der Advertiser und User anpassen. Die Neuerung umfasst sowohl den Launch eigener neuer Features als auch eine breitere Unterstützung von Funktionen anderer Suchmaschinen.

Mit dem Update wurde Search Ads 360 mithilfe derselben Technologie, auf der auch Google Ads läuft, neu gestaltet und umgebaut. Damit einhergeht, dass Search Ads 360 nun auch die Google Ads Features Performance Max und Discovery-Kampagnen unterstützt. Ein neues User Interface, das vielen Usern vertraute Elemente von Google Ads sowie Microsoft Advertising innehat, soll den Umgang mit der Plattform erleichtern.

Neben dem neuen User Interface bringt das Update darüber hinaus eine Reihe neuer Features. Hierzu gehört unter anderem die Erstellung plattformübergreifender automatisierter Regeln:

For instance, the new Search Ads 360 takes enterprise workflows to the next level by giving you new ways to centralize and scale your day-to-day tasks and key activities — like campaign management, automated rules and labels — and you’ll now be able to make these changes across multiple advertisers at the same time.