Lang kursierte der Mythos, dass Paid Partnership Posts auf Instagram durch den Algorithmus benachteiligt würden und an Reichweite verlieren. Mit diesem Gerücht räumt Adam Mosseri, Chef von Instagram, jetzt auf: Die Kennzeichnung hat keinerlei Einfluss auf die Reichweite und dient ausschließlich der Transparenz und Gesetzestreue – ohne negative Konsequenzen für Creator. Mosseri erklärt in einem Thread:

We don’t downrank posts that you mark as sponsored. It helps us understand Instagram to know what is sponsored, and it’s important for creators to mark things that are sponsored without fear of downranking so they can comply with local laws all around the world