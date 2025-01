Die On-Page-Debugging-Lösung für Google Tags ist zurück und kann zum einen über die Chrome-Erweiterung, zum anderen für die Debugging-Funktion auch über eine Betaversion im Web genutzt werden. Auf der Erweiterungsseite erklärt Google unter anderem:

[…] Tag Assistant helps you install and troubleshoot your Google tags, including Google Analytics, Google Ads, Tag Manager and more. When clicked, the extension displays the Google tags found on the page in a side-panel. Just navigate to any page, and Tag Assistant will tell you which tags are present. We will be adding additional diagnostics in the near future […].