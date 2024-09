Was das Feature für Creator bedeutet

Für Creator bedeutet der FAB, dass sie ihre Inhalte nun auch dann an User herantragen können, wenn diese außerhalb der App aktiv sind. Der neue Floating Action Button steht also nicht nur für verbessertes User-Erlebnis, sondern könnte auch die Videoproduktion auf TikTok und die Nutzung der Plattform nachhaltig verändern. In letzter Zeit hat sich auf der Plattform allgemein viel getan, auch wenn einige Features noch in der Testphase sind: 60-minütige Videos, die KI-Unterstützung AI Pre-Alpha sowie neue Tools im Creator Studio bieten zahlreiche Möglichkeiten, um die Interaktion und Reichweite weiter zu steigern.