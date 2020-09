YouTube: Neue Tools und Insights für Advertiser

Video Content auf YouTube ersetzt mehr und mehr das reguläre Fernsehen. Besonders die jüngeren Generationen nutzen kaum noch das Angebot des täglichen Fernsehprogramms. Stattdessen werden auf YouTube und Co. Videos der Lieblings-Creator gestreamt – oft sogar über den Fernseher. Die Dauer, die Erwachsene und Kinder YouTube Videos auf Fernsehbildschirmen konsumieren, ist YoY 80 Prozent gestiegen. Das bietet eine große Chance für Marketer, die ihre Kampagnen auf YouTube deutlich günstiger laufen lassen können als eine traditionelle Fernsehwerbungskampagne. Um dies so effektiv wie möglich zu gestalten, ergänzt YouTube diese Woche einige Tools für Marketer, darunter sind erweiterte Insights und eine neue Targeting-Option.

Eine der interessanten Neuerungen sind die angekündigten sogenannten YouTube Dynamic Lineups. YouTube erklärt diese wie folgt:

Advanced contextual targeting is the next generation of content targeting on YouTube. It uses Google’s machine learning to better understand each channel on YouTube, including analysis of video imagery, sound, speech and text.