YouTube testet visuelle Auflistung im Video promoteter Produkte

Eine etwaige neue Funktion könnte YouTube künftig für Brands und Marketer noch interessanter machen. Dabei handelt es sich um „Products in this Video“, ein Feature, das sich derzeit im Test befindet. Zuschauern werden Produkte aus einem Video mithilfe visueller Elemente im und unter dem Video als shoppable vorgeschlagen.

Die Vermarktungsmöglichkeiten auf der Videoplattform YouTube sind bereits sehr umfangreich. Allerdings gibt es noch Nachholbedarf in Bezug auf eher native Werbeanzeigen, die eine reibungslose Shopping-Erfahrung direkt vom Video ausgehend ermöglichen – ähnlich wie bei Instagram Shopping oder auch TikToks Shop Now Feature.

Mit einer neuen Funktion wird aber gerade experimentiert. Wie auf YouTubes Hilfe-Blog zu lesen ist, wird „Products in this Video“ derzeit mit einer kleinen Reihe von Usern getestet. Die Funktion ermöglicht, dass den Viewern die Produkte, die im Video vorkommen, beispielsweise als Liste im unmittelbaren Videokontext noch einmal deutlich angezeigt werden. Hierzu werden visuelle Hilfsmittel eingesetzt, es wird etwa ein Layover im Video geben oder eine Aufführung darunter. Dann könnten Advertiser direkt Links zu den gerade gesehenen Produkten integrieren – ganz nativ.

For example, in a ‘top 10 smartphones in 2020’ video, some viewers will see an icon on the video, along with more information below, listing the phone models included in the video,