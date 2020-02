Neues Ranking Update bei Google aktiv? Vieles deutet darauf hin

Viele Webmaster erleben derzeit einen deutlichen Shift bei den Ergebnissen in Googles SERPs. Handelt es sich um ein neues Update für den Suchmaschinenalgorithmus? Erst im Januar rollte Google ein umfangreiches Core Update aus. Zu den aktuellen Entwicklungen gibt es bisher noch keine offiziellen Bestätigungen.

Zahlreiche SEOs fragen sich, ob es bei Google ein aktuelles Update gibt oder ob möglicherweise Tests durchgeführt werden. Bei Search Engine Roundtable dokumentiert SEO-Experte Barry Schwartz diverse Anzeichen für ein etwaiges Update. Immerhin berichtet beispielsweise Glenn Gabe, Experte von Search Engine Land, von einem Verlust an organischem Traffic von 20.000 auf 9.000 User pro Tag.

Der Blockgeeks-Gründer Ameer Rosic wiederum erkennt heftige Traffic-Verluste im Kontext von Krypto-Seiten:

Die Anzeichen, dass eine umfassende Veränderung im Gange ist, mehren sich in SEO-Foren. Bei Webmaster World heißt es von einem User etwa:

My Google has been a busy bee this morning … according to SEMrush I see that my two top competitors have been blasted into oblivion and have taken huge drops. Meanwhile two other sites have been climbing day by day and are poised to overtake my own site (now temporarily in first) and take their place soon. Interestingly, this shakeup today hit me hard in the #4-#20 ranking terms but top three ranking terms were relatively unaffected. My own site is in limbo since the update around January 8th … one day rising next day falling … but seeing what happened to my top two competitors this weekend I feel that at least I have been spared a huge drop (for now). I suspect this is all temporary…my top competitor has been completely stable and parked at the top for years now, and it is a large company … #2 is an enormous enterprise in the billions of dollars so I don’t see either of them staying down for long.