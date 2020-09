Im Juli stoppten im Rahmen der #StopHateForProfit-Kampagne mehrere Unternehmen ihre Werbeanzeigen auf Facebook – darunter Coca-Cola, Walt Disney oder Microsoft. Anfang Juli hatten sich 400 Unternehmen gefunden, die den Juli über nicht auf Facebook werben wollten, um ein Zeichen gegen den Umgang der Plattform mit Hate Speech und Fake News zu setzen. Jetzt, zwei Monate später, lenkt Kim Kardashian wieder Aufmerksamkeit auf die Kampagne. Die Unternehmerin und Influencerin friert am heutigen Mittwoch ihren Instagram Account ein.

Über 188 Millionen Abonnenten folgen ihr auf der Plattform, auf der sie täglich postet. Damit liegt sie derzeit auf Platz 7 der Rangliste der Accounts mit den meisten Followern auf Instagram. Der 24-Stunden-Boykott klingt zunächst nicht nach viel. Doch neben Kardashian wollen noch weitere Celebrities wie Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence und Sacha Baron Cohen protestieren. Den Prominenten geht es dabei besonders darum, auf die Verbreitung von Desinformationen kurz vor den US-Wahlen aufmerksam zu machen. So schreibt Kardashian unter ihrem Post:

Misinformation shared on social media has a serious impact on our elections and undermines our democracy.