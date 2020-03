Wer Anzeigen auf Facebook schaltet, weiß, wie wichtig vorherige Tests und Experimente sind. Nur durch regelmäßiges Ausprobieren, was am besten ankommt, können erfolgreiche Kampagnen gestartet werden. Im Facebook Ads Manager können Advertiser verschiedene Tests durchführen. Mit „Experimente“, einem neuen Bereich im Manager, möchte Facebook dies nun deutlich einfacher gestalten.

Mit „Experimente“ bietet der Ads Manager nun eine bessere Übersicht über alle möglichen Tests und deren Ergebnisse. Dabei sind die angebotenen Tests nicht neu in ihrer Funktion; sie sind lediglich an einem gemeinsamen Platz gesammelt, erklärt Facebook:

With a more streamlined interface in Ads Manager, it’s easier to choose the right test for a business goal, create tests, scale what’s working, integrate insights into marketing strategies and help a business grow.