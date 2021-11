Im Streaming Game ist Netflix bereits an der Spitze angekommen. Aktuell zählt das Unternehmen 214 Millionen zahlende Abonnent:innen – bei einem Quartalsumsatz von zuletzt 7,5 Milliarden US-Dollar. Für diese User und Fans von Mobile Games hat Netflix nun eigens einen Gaming-Bereich eingerichtet. Dabei sind bisher fünf Mobile Games verfügbar – allerdings derzeit nur für Android User. Doch möglicherweise kommen die Netflix Games schon bald direkt in den App Store.

Anfang November 2021 stellte Netflix das eigene Mobile Gaming für die (Android) User vor. Denn während auch in den Netflix-Serien und Shows wie Floor is Lava oder insbesondere Squid Game Spiele eine besondere Bedeutung haben, gehören sie für viele Internet- und Mobile-Nutzer:innen auch im Digitalkontext zum Alltag. Daher können Netflix-Abonnent:innen nun fünf Mobile Games der Streaming-Plattform direkt via Smartphone oder Tablet spielen. Diese fünf Spiele sind:

Dabei sollen diese Spiele nur der Beginn einer Bibliothek von Spielen werden, die Netflix künftig aufbauen möchte. Im Blogpost von Mike Verdu, VP of Game Development bei Netflix, heißt es:

Just like our series, films and specials, we want to design games for any level of play and every kind of player, whether you’re a beginner or a lifelong gamer. And we’re just getting started. We’re excited to continue improving our mobile gaming experience and adding to our entertainment offering in the months ahead.