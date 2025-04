Apple has rebranded its Apple Search Ads advertising product as Apple Ads. pic.twitter.com/X5atCdtw0M

Während der Tech Player darin auf die erweiterte Relevanz der eigenen Werbeangebote hinweist, wird ebenso deutlich, dass derzeit noch keine neuen Optionen für Werbetreibende in Aussicht gestellt werden. Dabei könnte Apple als zentraler Provider im digitalen Ökosystem womöglich noch deutlich mehr Ad-Umsatz generieren. Im ersten Quartal des eigenen Fiskaljahrs machte das Unternehmen insgesamt rund 98 Milliarden US-Dollar Umsatz, gab aber den Advertising-Anteil daran nicht aus. Die Analyst:innen von eMarketer prognostizierten 2024 für das gesamte Jahr einen Umsatz von knapp 10,3 Milliarden US-Dollar mit Ads.

Dabei nutzt Apple derzeit den App Store und Apple News, das in Deutschland noch nicht zu nutzen ist, für Werbeintegrationen. Apple News erreicht laut Apple pro Monat 125 Millionen User, den App Store hingegen besuchen jede Woche über 650 Millionen User. Daher bieten diese Bereiche passende Touchpoints für Marken und ihre Botschaften. Allerdings können sie im App Store lediglich Ads bewerben, auf Apple News lassen sich beispielsweise Produkte vermarkten, ebenfalls von Drittplattformen. Dazu kommen noch weitere Bereiche, die das Unternehmen schon zur Einführung von bestimmten Werbekontexten nutzt. In der hauseigenen Aktien-App werden mitunter werbliche Inhalte platziert. Und auf dem Streaming-Dienst AppleTV+ gibt es ebenfalls Werbung, allerdings nur für eigenen Content. Apple TV hingegen ist ein Aggregator für Streaming von verschiedenen Diensten und könnte auch Ads anzeigen. Dieser knappe Überblick bestätigt bereits, dass das Ad-Angebot über die reinen Search-Ads hinausgegangen ist.

Erst Ende 2024 wurden die Apple Ads (noch als Apple Search Ads) in 21 neue Märkte gebracht, womit die Verfügbarkeit auf weltweit 91 Märkte erweitert wurde.

Noch mehr Inventare nutzen, noch mehr Umsatz generieren

AppleTV+ ist ein gutes Beispiel dafür, wie Apple künftig noch mehr Werbeeinnahmen generieren könnte. Vorstellbar ist, dass das Unternehmen eine werbegestützte günstigere Abonnementvariante anbietet, wie es Netflix, Disney+, Paramount+ und Co. tun. Oder Apple integriert einfach Ads wie Amazon Prime Video, denen User nur durch Zahlung einer Zusatzgebühr entgehen können.

Doch Apple hat noch diverse andere Dienste, die stärker mit Ads monetarisiert werden könnten: Apple Maps, Apple Music sowie diverse Apps aus dem iOS-Ökosystem. Zwar könnte eine umfassendere Ausspielung von Werbebotschaften die User verärgern, zugleich aber das Werbegeschäft deutlich ankurbeln. Und die Monetarisierung zählt seit Jahren zu den großen Wachstumstreibern bei zentralen Playern der Digitalbranche, ob man auf Amazon schaut – mit über 56 Milliarden US-Dollar Werbeumsatz 2024 –, auch Meta oder auf Google, die jeweils pro Quartal zahlreiche Milliarden US-Dollar mit Werbung als Hauptgeschäftsmodell einnehmen. Und all diese Player arbeiten bereits daran, durch generative KI neue geschaffene Inventare direkt oder zumindest künftig ebenfalls mithilfe von Werbung zu monetarisieren. Meta beispielsweise sieht bereits Potential dafür in den Meta AI-Integrationen auf WhatsApp, Facebook und Instagram, die bei der Suche helfen. Gesponserte Antworten wie etwa auf Perplexity sind vorstellbar. Google wiederum lässt in den USA schon in den AI Overviews passende Ads erscheinen.

Genauso ist es nicht auszuschließen, dass Meta, Google, OpenAI, Microsoft und Co. zukünftig direkt in populären KI-Diensten Werbeintegrationen einsetzen, um User zu Abonnements zu animieren und Advertisern noch mehr Inventar zu bieten. Das könnte auch Apple möglich machen. Immerhin hat das Unternehmen, das in Sachen Gen AI-Entwicklung der Konkurrenz hinterherhinkt, vor kurzem eine umfassende KI-Integration mit der Apple Intelligence umgesetzt. Auch im Rahmen dieser Dienstoptionen wäre Werbung vorstellbar, wenngleich deutlich invasiver als etwa im App Store. Advertiser könnten unterdessen auf mehr Werbeoptionen von Apple positiv reagieren. Denn während das Unternehmen zwar bislang kein allzu granulares Targeting ermöglicht, hat es Unmengen relevanter Nutzungsdaten der iOS User in petto, von Namen und Standorten bis zum Alter und zur Nutzungspräferenz im Apple-Kosmos.