Local Marketing mit Mitteln, die du bereits in petto hast? Wie das funktioniert, erfährst du beim du beim Digital Bash am 14. Oktober.

Höher, schneller, weiter ist nicht zwangsläufig sinnvoll. Insbesondere im Marketing kann es sich durchaus lohnen, auf Lokalität zu setzen. In unserer globalisierten Welt wünschen sich viele Kund:innen attraktive Angebote von nebenan. Neben Erreichbarkeit spielt natürlich auch Umweltbewusstsein in deine Karten, falls du in dein Local Marketing investieren willst. Erfahre beim Digital Bash, wie du das Potenzial deines Unternehmens voll ausschöpfen kannst. Unsere Expert:innen wissen, worauf es hierbei wirklich ankommt, vom Start über die langfristige Sichtbarkeit bis hin zur zielführenden Kommunikation.

Save the Date: Am 14. November startet die Digitalkonferenz um 9 Uhr. Dein kostenloses Ticket kannst du dir ganz einfach über die Digital Bash Website sichern. Darüber hinaus erhältst du im Nachgang automatisch Zugang zur Aufzeichnung und den Speaker Slides sowie die Möglichkeit, deine Fragen live im Anschluss an die Vorträge von unseren Expert:innen beantworten zu lassen.

Jetzt Ticket sichern!

Deine Local Speaker

Local Marketing bedeutet nicht automatisch handgeschriebene Tafeln oder Marketing auf Lieferautos. Auch mit etablierten Social-Media-Formaten wie Instagram Stories kannst du lokales Marketing betreiben. Was genau du dafür beachten musst, erfährst du von Clemens Neidert von contentconcept.

Läuft im Local Marketing bereits alles auf AI-Autopilot? Manuel Werneke von Uberall weiß, dass KI-Tools immer nur so gut sind wie ihre Daten und Nutzer:innen. Wie du trotzdem das Beste aus einer KI herausholst, wie dein Unternehmen KI im Standort-Marketing nutzen kann und wie du mit Local Marketing den Umsatz und das Kund:innen-Enengagement ankurbelst, erfährst du in seinem Talk.

Hast du bereits von lokalen Websites gehört? Beatrice Köhler von Kampagnenreiter verrät dir, wie du deine Seite durch die Verwendung von strukturierten Daten gezielt für lokale Suchanfragen optimieren kannst. So stärkst du deine lokale Online-Präsenz in deiner Region.

Zu guter Letzt erwartet dich Joel Burghardt von Lightweb Media auf der digitalen Digital Bash-Bühne. Er verrät dir, wie du mit KI deine Reichweite lokal optimierst. Von spezifischen Prompts für das Recyceln von Inhalten über strukturierte Daten und GMB-Bewertungen bis hin zum Ausfüllen von GMB-Einträgen und dem Q&A-Bereich deckt er diverse Themen ab.

Deine Agenda für den Digital Bash – Local Marketing

9:00 – 9:10 Uhr: Opening the Digital Bash – Local Marketing

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | Digital Bash

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | Digital Bash 9:10 – 9:40 Uhr: So nutzt du die Insta-Stories für mehr Kund:innen in deinem lokalen Laden

Clemens Neidert | Unternehmensinhaber | Clemens Neidert | contentconcept

Clemens Neidert | Unternehmensinhaber | Clemens Neidert | contentconcept 9:45 – 10:15 Uhr: KI-Offensive im Marketing – alles auf Autopilot?

Manuel Werneke | Regional Team Lead DAC | Uberall

Manuel Werneke | Regional Team Lead DAC | Uberall 10:20 – 10:50 Uhr: Strukturierte Daten für Lokale Websites

Beatrice Köhler | Geschäftsführerin und Senior-SEO | Kampagnenreiter GmbH

Beatrice Köhler | Geschäftsführerin und Senior-SEO | Kampagnenreiter GmbH 10:55 – 11:25 Uhr: ChatGPT für Local SEO: Wie Du mit KI Deine Reichweite lokal optimierst

Joel Burghardt | Geschäftsführe | Lightweb Media GmbH

Joel Burghardt | Geschäftsführe | Lightweb Media GmbH 11:30 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | Digital Bash

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Da die Zahl der Tickets streng limitiert ist, raten wir dir, dich schnell anzumelden. Sichere dir also am besten jetzt noch deinen Zugang, um das Event nicht zu verpassen. Wir sehen uns dann beim Digital Bash – Local Marketing von OnlineMarketing.de.