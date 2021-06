Alle, die über ein Google-Konto verfügen, können künftig auf Googles diverse Updates im Bereich Workspace zugreifen. Dazu zählen unter anderem Optionen wie das Handheben oder Umfragen bei Google Meet. Auch eine kund:innenseitige Verschlüsselung wird gelauncht, allerdings nur für Premium User.

Die Arbeit mit Services wie Google Drive, Meet oder den neuen Spaces kann Business-Kooperationen im Digitalraum deutlich vereinfachen. Immerhin bietet die Google Cloud einen ganzheitlichen Ansatz, um Dokumente online zu erstellen, zu teilen und gemeinsam zu bearbeiten. Außerdem liefert Meet umfassende Optionen zum Austausch per Videokonferenz. Während der Konzern viele Updates rund um den Bereich Workspace im vergangenen Jahr bereits für Unternehmen, Lehranstalten und Non-Profit-Organisationen launchte, werden diese nun für jede Person zur Verfügung gestellt, die über ein Google-Konto verfügt. Zusätzlich führt Google eine Betaversion für die kund:innenseitige Verschlüsselung von Daten in der Google Cloud ein.

Updates über Updates bei Google Workspace: Was ist neu?

Die größte Neuerung für den Bereich Workspace ist die Verfügbarkeit für alle Kontoinhaber:innen bei Google:

Starting today, all of Google Workspace is available to anyone with a Google account,

heißt es auf dem Google Blog The Keyword. Schon vor einigen Wochen hatte Google eine Reihe von Updates für Workspace bekanntgegeben. Dabei ging es etwa um die Verlinkung von Personen in Google Docs, eine Schreibassistenz für inklusive Sprache, die Möglichkeit, Dokumente direkt in Meet zu teilen und zu bearbeiten und mehr.

Jetzt liefert Google zahlreiche neue Upates, die Millionen von Usern nutzen können. So werden im Laufe des Sommers die Rooms zu Spaces und damit zu einer optimierten und flexiblen User-Oberfläche weiterentwickelt, die Teams und Einzelpersonen hilft, den Überblick über sämtliche Fortschritte zu behalten.

So sehen die Spaces im Google Workspace aus (mit einem Blick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Google

Der Space kann im Google Chat erstellt und genutzt werden. Mithilfe von Smart Suggestions können User dann auch relevante Dokumente in den Space ziehen oder die passende Person aus dem digitalen Umkreis einladen. Nutzer:innen können zudem Nachrichten via Gmail direkt an Gruppenmitglieder schicken, einen gemeinsamen Kalender nutzen oder oder mit einem Klick ein Dokument direkt zusammen in einem Meet-Video-Call betrachten und bearbeiten.

Neu ist auch ein individuelles Abonnementangebot: Google Workspace Individual. Mit diesem Service können Geschäftsinhaber:innen, vor allem von KMU, Premium-Funktionen wie intelligente Buchungsdienste, professionelle Video-Meetings und personalisiertes E-Mail Marketing nutzen, um das eigene Business zu optimieren. Innerhalb des bestehenden Google-Kontos können Abonnent:innen diverse persönliche und berufliche Aufgaben ganz einfach von einem Ort aus verwalten und haben Zugang zum Google Support. Die Option Workspace Individual kommt demnächst vorerst in sechs Märkte. Dazu zählen die USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Australien und Japan. Updates dazu erhalten User auf der passenden Cloud Website von Google.

Das ist der Google Workspace: