Ab Juli 2023 löst Google Analytics 4 (GA4) Google Universal endgültig ab. Dann wird Universal Analytics eingestellt und die meisten User können über diesen Bereich dann keine Daten mehr erfassen. Mithin gilt es für Analytics-Nutzer:innen, den Umstieg vorzubereiten und die Datenerfassung minutiös zu planen. Allerdings bleibt Geschäftskund:innen doch noch etwas mehr Zeit, ehe der Umstieg vollzogen sein muss – bis 2024. Das erklärt Google via Blogpost und liefert noch einige Funktionen, die bei der Anpassung helfen sollen.

Auf dem Blog der Google Marketing Platform erklärt Russell Ketchum Director im Bereich Product Management für Google Analytics, Google sei sich darüber im Klaren, dass Unternehmen viel Zeit und Ressourcen benötigen, um den großen Umstieg von Universal Analytics zu Google Analytics 4 umzusetzen. Daher wird Geschäftskund:innen nun doch mehr Zeit für den Prozess eingeräumt. Von anderen Nutzer:innen ist jedoch nicht die Rede. Für diese dürfte weiterhin der erste Juli 2023 als relevantes Datum gelten. Russell Ketchum führt aus:

To allow enterprise customers more time to have a smoother transition to Google Analytics 4, we’re moving the Universal Analytics 360 properties’ sunset date from October 1, 2023 to July 1, 2024. We’re focusing our efforts and investments on Google Analytics 4 to deliver a solution built to adapt to a changing ecosystem. Because of this, throughout 2023 we’ll be shifting support away from Universal Analytics 360 and will move our full focus to Google Analytics 4 in 2024. As a result, performance will likely degrade in Universal Analytics 360 up until the new sunset date.