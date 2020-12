Der Kurznachrichtendienst hat die eigenen Ad Tools um eine Kontrolloption erweitert. Ab sofort ist Frequency Capping für alle Werbekampagnen auf Twitter verfügbar. Die Social-Plattform erklärt:

Marketers know one key component of campaign success is effective audience reach. That’s why we are introducing frequency caps for ads on Twitter globally. Whether it’s brand lift or offline sales impact, frequency caps allow advertisers to optimize campaigns to deliver efficient business outcomes through better control over impression delivery and audience reach over extended periods of time.