Dass es sich bei den E-Mails tatsächlich um echte Geschenkgutscheine von Microsoft handelt, hat das Unternehmen nun bestätigt. In einem Statement gegenüber The Verge erklärt Microsoft, dass je 25.000 Personen einen Gutschein im Wert von zehn beziehungsweise 100 US-Dollar erhalten haben. Dieser kann bis Ende des Jahres eingelöst und dann in einem Zeitraum von 90 Tagen ausgegeben werden.

To help spread holiday cheer, Microsoft Store has surprised a total of 50,000 U.S. customers with virtual gift cards via email. 25,000 customers will receive a $100 Microsoft Gift Card while 25,000 others will receive a $10 Microsoft Gift Card ahead of this holiday season. These randomly selected recipients can redeem their gift card on Microsoft Store through December 31, 2021 and spend it within 90 days of redemption.