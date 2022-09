Grenzüberschreitender Handel ist für viele Shops ein relevantes Geschäft. Shopify unterstützt Händler:innen mit einer neuen App jetzt dabei, ihre Shop-Inhalte in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Dabei können sogar Dialekte beachtet werden.

Eine neue App von Shopify soll die Durchführung von grenzüberschreitenden Transaktionen bei Shops erleichtern. Die Applikation mit dem Namen Translate and Adapt unterstützt Händler:innen zukünftig dabei, ihre Online Shops zu lokalisieren und Inhalte entsprechend angemessen zu übersetzen. Die App ist Teil des Bereichs Shopify Markets, mit dem das Unternehmen internationale Sales für Shops erleichtern möchte.

Kund:innenerlebnis verorten und Absatzchancen steigern: Translate and Adapt bietet Hilfestellung

Nach Angaben von Shopify kaufen rund 26 Prozent der Weltbevölkerung online ein, viele von ihnen auch grenzüberschreitend. Dabei spielt für die Händler:innen die Lokalisierung eine zunehmend wichtige Rolle. Shopifys Erkenntnissen zufolge kann die Adaption und Übersetzung von Inhalten den Bruttowarenumsatz von Käufer:innen um 13 Prozent erhöhen.

Um dieses Potential auschöpfen zu können, haben Shopify-Händler:innen mit der neuen App die Möglichkeit, ihren Shop individuell und schnell in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Dabei kommt eine Mischung aus automatisierter und manueller Textbearbeitung zur Anwendung. Außerdem ist die Erstellung benutzer:innendefinierter Inhalte für jeden Markt möglich. So können die Händler:innen beispielsweise auch Dialekte berücksichtigen, wenn sie etwa Produkte in England auf British English und in den USA auf American English anbieten wollen. Möglich ist auch das Hinzufügen und das Entfernen einzelner Zeilen, um die Verwendung von Produkten in verschiedenen Ländern besser wiederzugeben. Auch den Inhalt einer FAQ- oder Kontaktseite können Händler:innen anpassen. Darüber hinaus launcht das Unternehmen eine einfache internationale Preisgestaltung für alle Händler:innen.

Birk Angermann, Head of Solution Engineering EMEA von Shopify, erklärt:

Um erfolgreich im Ausland zu verkaufen, muss man viele Faktoren managen: Steuern, Zölle, Versand, Preise, Sprache und Bezahlung, meist auch ohne internationale Vorerfahrung. Bei Shopify verwalten wir genau diese komplexen Aspekte, damit Händler sich auf das Geschäft, die Beziehung zu ihren Kund:innen sowie auf das Wachstum ihrer Marke im Ausland konzentrieren können. Denn das ist eine herausfordernde Aufgabe, wenn auch mit hohem und anerkanntem Potential. Mit Shopify Markets im ersten Schritt und jetzt auch mit Shopify Translate and Adapt geben wir jedem, der neue Märkte erschließen möchte, eine einfache Möglichkeit an die Hand, die Chancen zu nutzen, die sich aus grenzüberschreitenden Verkäufen ergeben.

Knapp die Hälfte aller Shopify-Händler:innen aus Deutschland verkauft international

Hinsichtlich der Händler:innen in Deutschland führte Shopify eine Analyse durch und kam dabei zu dem Ergebnis, dass diese in durchschnittlich fünf internationale Märkte verkaufen. Beim Einsatz von Shopify Markets sind es im Schnitt gar neun Märkte. Zudem verkaufen nach den Angaben des Unternehmens 48 Prozent dieser Händler:innen international und erreichten gemeinsam über 56 Millionen Kund:innen weltweit. Fast ein Drittel des Traffics auf den Seiten deutscher Shopify Shops (32 Prozent) wird durch internationale Käufer:innen generiert.

Und der grenzüberschreitende Handel gewinnt an Relevanz: 2021 sind die internationalen Verkäufe von Shopify Merchants um ganze 117,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Deshalb möchte das Unternehmen den Bereich Shopify Markets weiter ausbauen. Händler:innen sollen künftig beispielsweise die Art und Weise, wie sie Bestellungen von verschiedenen Lagerstandorten an Kundschaft in verschiedenen Märkten weiterleiten, überarbeiten und die Produktverfügbarkeit je nach Markt anpassen können.