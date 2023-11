Google: Neue Shopping-Funktionen für das Weihnachtsgeschäft

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und Google hilft den Nutzer:innen, gute Angebote zu finden. In der Google-Suche und in Chrome wurden neue Tools hinzugefügt, die die User bei ihren Weihnachtseinkäufen unterstützen sollen. Dazu gehören eine spezielle Angebotsseite in der Suche und eine neue Funktion, die Preisschwankungen beobachtet.