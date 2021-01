Wenn eines mit relativer Bestimmtheit über den Verlauf von 2021 zu sagen ist, dann ist es, dass der E-Commerce weiterhin boomen wird. Schon vor der Coronapandemie wuchs das Online Shopping, doch die Lockdowns verhalfen dem zu noch größeren Erfolgen. Einige Experten behaupten, dass sich der Shift vom stationären Handel zum E-Commerce innerhalb der nächsten fünf Jahre vollziehen wird, was für viele Händler Grund genug sein dürfte, sich entstehenden Trends anzupassen. Und genau diesen hat Facebook sich angenommen. Im Future of Shopping Report analysieren Expert:innen Key Trends und geben Tipps, wie sich an neue Konsumentenverhalten angepasst werden kann.

Der Report gehört zu einer Serie, die Facebook „Industry Perspectives“ nennt. In diesem ersten Teil wirft Facebook einen Blick auf die Veränderungen im Shopping-Verhalten, zum Beispiel, warum Menschen wo kaufen, ob lokale Geschäfte vermehrt unterstützt wurden und ob Online-Käufe eher spontan oder überlegt geschehen.

Während „Safety“ als Voraussetzung für das Offline Shopping neu auf der Liste landete (71 Prozent nannten dies als Auswahlkriterium), achten Kund:innen online stark auf gewisse Services. Der Preis toppt offline wie online die Liste, doch online folgen danach „Reliability“, „Return Policy“ und „Delivery Time“.

Wer also Konsument:innen beim Online Shopping ein gutes Gefühl und gleich mehrere Kaufargumente liefern möchte, sollte die Liefer- und Rückgabeoptionen deutlich herausstellen und klar kommunizieren. Kund:innen möchten hier Sicherheit und Transparenz. Interessant in dieser Auswertung ist, dass ein guter Kundenservice es nicht unter die Top-Ergebnisse geschafft hat.

Einen klaren Vorteil des Online Shoppings, den die Befragten herausstellten, war eindeutig der einfachere Preisvergleich. So erklärten die Teilnehmer:innen in allen Kategorien, dass sie überwiegend geplante und überdachte Einkäufe tätigen.

Facebook erklärt hierzu:

Consumers are realizing the benefits digital can bring to their shopping experiences beyond simply efficiency. Nearly eight in 10 (79%) shoppers globally say the internet makes it easier to compare products by price, and 67% say the internet makes buying products less risky.