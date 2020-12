Weihnachtszeit ist Geschenkezeit! Kurz vor den Festtagen sind Spielekonsolen, Smartphones und Lego in Deutschland auf der E-Commerce-Plattform eBay sehr gefragt, wie eine Analyse des Unternehmens zeigt.

Für viele Menschen gehören Weihnachtsgeschenke einfach zu den kommenden Festtagen – auch in Coronazeiten. In diesem Jahr ist mit einem enormen Anstieg des Online-Handels zum Ende des Jahres zu rechnen. Denn die Covid-19-Krise ließ den E-Commerce bereits in den vergangenen Monaten rapide zunehmen. Neben Plattformen wie Amazon ist auch eBay eine beliebte Anlaufstelle für Online Shopper. Aber was ist in diesem Jahr besonders bei den Konsumenten in Deutschland gefragt?

eBay fand in einer Untersuchung der Suchanfragen im Zeitraums vom 23. bis einschließlich 30. November heraus, welche Produkte 2020 bei denUsern aus Deutschland besonders beliebt sind. Mit 1.500.000 Suchanfragen auf eBay zählen die Spielekonsolen von Microsoft, Nintendo und Sony zu den populärsten Weihnachtsgeschenken 2020. Auch die neuesten Smartphone-Modelle (380.000 Suchanfragen) und Lego-Bausätze (230.000 Suchanfragen) sind in diesem Jahr bei den Konsumenten sehr beliebt.

Der eBay-Weihnachtsreport: User aus Deutschland wollen es sich in diesem Jahr gut gehen lassen

In dem sogenannten „Weihnachtsreport 2020“ stellt die E-Commerce-Plattform eine Top-Ten-Liste der beliebtesten Produkte zusammen. Mit dem Bericht bietet eBay Ads allen Händlern und Marketern einen wichtigen Indikator, um ihre Werbemaßnahmen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft und auch darüber hinaus gezielt auf die aktuelle Konsumentennachfrage abzustimmen. Im Coronajahr wollen es sich die User aus Deutschland demnach besonders gut gehen lassen: Produkte aus der Kategorie „Feinschmecker“ (ein Plus von 51 Prozent gegenüber der Cyber Week 2019) stehen Weihnachten 2020 hoch im Kurs. Aber auch die Nachfrage nach Heimwerker- (+54 Prozent) und Gaming-Produkten (+31 Prozent) hat stark angezogen, da viele davon ausgehen, die meiste Zeit zu Hause zu verbringen. Traditionelle Geschenke wie Tickets (-75 Prozent) oder Reisen (-59 Prozent) werden bei der diesjährigen Bescherung keine allzu große Rolle spielen.

Die Top Ten: Wonach die Deutschen kurz vor Weihnachten suchen

Neben Spielekonsolen, Smartphones und Lego stehen Laptops (220.000 Suchanfragen in der Cyber Week 2020), Tablets (158.000 Suchanfragen), Spielzeugeisenbahnen (155.000 Suchanfragen), Autozubehör (131.000 Suchanfragen), Kaffeevollautomaten (104.000 Suchanfragen), B-Ware (99.000 Suchanfragen) und Winterjacken (87.000 Suchanfragen) ganz oben auf der Weihnachtswunschliste der User aus Deutschland.

© eBay Ads

Im Vergleich zum Vorjahr liegen insbesondere generalüberholte Produkte, Retouren und Vorführmodelle in der Kategorie „B-Ware“ (ein Plus von 640 Prozent), die zu einem günstigeren Preis erhältlich sind und den Nachhaltigkeitsaspekt unterstützen, sowie Werkzeuge (+556 Prozent) für die Heimarbeit im Trend. Was die Attraktivität der neuen Spielekonsolen angeht, sind sich alle eBay-Nutzer aus Deutschland einig: Bei Männern, Frauen und über alle Altersklassen hinweg stehen sie an der Spitze der Suchanfrage-Charts. Darüber hinaus interessieren sich die 18- bis 34-jährigen Konsumenten überproportional stark für Pokémon-Sammelspielkarten, 35- bis 54-Jährige für Lego Duplo und die über 55-Jährigen für Spielzeugeisenbahnen. Frauen suchen zudem nahezu doppelt so häufig nach Weihnachtsdekoration wie Männer, bei denen wiederum Lego besonders hoch im Kurs steht.

Das Weihnachtsgeschäft 2020 steht komplett im Zeichen von Corona. Marketer müssen ihre Strategie anpassen, um ihre Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt zu erreichen, wenn diese vom Sofa aus einkauft, und zwar mit einer Botschaft, die auf ihr verändertes Kaufinteresse und Konsumverhalten abgestimmt ist,

so Eleonore Morlas, General Managerin Central & Southern Europe bei eBay Ads. Weiter sagt sie:

Welche Produkte in diesem Jahr besonders gefragt sind, zeigt unser aktueller Weihnachtsreport mit einem Blick auf die Cyber Week 2020, die als wichtiger Indikator für die diesjährigen Weihnachtswünsche der Deutschen dient. Neben Consumer Electronics sind es vor allem die Bereiche Heimwerken und Gaming, die im Corona-Jahr bei den Konsumenten punkten können. Einen weiteren Trend setzt zudem die große Nachfrage nach B-Ware, die ihren Siegeszug in der Gunst der Konsumenten ungebremst fortsetzt.