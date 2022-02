Erst im Sommer 2020 hat das Interactive Advertising Bureau (IAB) die neue Version des Transparency and Consent Frameworks, TCF v2.0, vorgestellt. Diese Framework sollte ein europaweit einheitliches Einwilligungs-Management ermöglichen. Außerdem galt es als wichtiger Faktor für die rechtssichere Nutzung von Cookies, auch im Kontext der Verwendung von personenbezogenen Daten, etwa für Werbezwecke. Nun hat jedoch die Datenschutzbehörde Belgiens (Autorité de protection des données oder APD) nach einem Verfahren von Beschwerdeführern gegen IAB Europe, koordiniert vom Irish Council for Civil Liberties (ICCL), den Standard TCF v2.0 für nicht DSGVO-konform erklärt. Und das dürfte massive Auswirkungen für die digitale Werbewirtschaft haben.

Obwohl das Support-Ende für Third Party Cookies bei Chrome naht, ist die Nutzung von Cookies für das Sammeln und Verarbeiten von personenbezogenen Daten noch der Standard der digitalen Werbeindustrie. Doch allein der Einsatz von Cookies könnte in Europa nach dem jüngsten Beschluss der APD erheblich komplizierter werden. Denn sehr viele Unternehmen, Seitenbetreiber:innen etc. nutzen das Transparency and Consent Framework des IAB Europe als Standard, um bei der Consent-Einholung von Usern rechtssicher auftreten zu können. Laut IAB Europe erlaubt das Framework,

Allerdings ist dieser Standard nun als unzulässig erklärt worden, was für das IAB Europe zu einer Geldstrafe von 250.000 Euro und der Aufforderung zur Löschung aller das TCF v2.0 ermittelten personenbezogenen Daten geführt hat. Dabei hatte das IAB Europe das Framework als offenen Standard zur Verfügung gestellt; womöglich, um nicht für die Nutzung und etwaige Probleme in der Verantwortung zu stehen. Genau dort sie die belgische Datenschutzbehörde den Verband jedoch.

Hielke Hijmans, Chef der DPA, erklärt :

The processing of personal data (e.g. capturing user preferences) under the current version of the TCF is incompatible with the GDPR, due to an inherent breach of the principle of fairness and lawfulness. People are invited to give consent, whereas most of them don’t know that their profiles are being sold a great number of times a day in order to expose them to personalised ads. Although it concerns the TCF, and not the whole real time bidding system, our decision today will have a major impact on the protection of the personal data of internet users. Order must be restored in the TCF system so that users can regain control over their data.