TikTok bezeichnete die Regelung als „übereilt“ und „unpraktikabel“ und bemängelte eine Vielzahl an „ungeklärten Fragen und offenen Problemen“. Meta, der Konzern hinter Instagram und Facebook, erklärte, das Gesetz ignoriere die „praktische Realität von Altersverifikations-Technologien“ und trage nicht dazu bei, junge Menschen online sicherer zu machen. Auch Snapchat äußerte Vorbehalte und verwies auf das Scheitern früherer Versuche, breit angelegte und verpflichtende Altersverifizierungen umzusetzen. Der X-Eigner Elon Musk geht sogar so weit, die Pläne als Versuch zu bezeichnen, den Zugang zum Internet in Australien zu kontrollieren.

Die betroffenen Akteur:innen betonen, dass effektiver Schutz für Jugendliche nicht durch pauschale Verbote, sondern durch gezielte Maßnahmen wie Bildung und technische Sicherheitslösungen erreicht werden könne. Sie warnen zudem vor möglichen Folgen für die Privatsphäre und den Zugang zu sozialen Netzwerken für Jugendliche weltweit. Zudem dürften Betreiber:innen sozialer Netzwerke befürchten, dass ein Ausschluss vieler junger User, so denn de facto umsetzbar, negative Effekte auf die Nutzungszahlen und womöglich auch auf das so wichtige Werbegeschäft haben könnte.

Weltweite Aufmerksamkeit für Australiens Social-Media-Verbot

Australien geht mit der Einführung eines umfassenden Social-Media-Verbots für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren einen womöglich wegweisenden Schritt, der weltweit Aufmerksamkeit erregt hat. Ob ähnliche Regelungen in anderen Ländern folgen, bleibt abzuwarten. Die Diskussion über den Umgang mit den Risiken sozialer Medien ist jedoch längst entbrannt. heise online fordert beispielsweise auf Threads zu einem Austausch darüber auf, ob ein solches Gesetz sinnvoll ist.