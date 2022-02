Die US-Senatorinnen Amy Klobuchar der Demokratischen Partei und Cynthia Lummis der Republikanischen Partei fordern in einem parteiübergreifenden Gesetzesentwurf eine konsequentere Adressierung der Problematik Social-Media-Sucht, wie Reuters berichtet. Der Entwurf sieht eine Untersuchung durch die National Science Foundation sowie die National Academy of Sciences, Engineering and Medicine vor.

Die Untersuchung soll mögliche Maßnahmen durch Facebook und andere große Social-Plattformen, um das Problem der Social-Media-Sucht zu bekämpfen, hervorbringen. Dies verkündete Klobuchars Team in einer Pressemitteilung.

Basierend auf den Ergebnissen der Analyse solle die Federal Trade Commission (FTC) Richtlinien für die Social-Unternehmen aufstellen. Sollten die Plattformen sich nicht an die Regeln halten, müssten diese zur Rechenschaft gezogen werden. Bislang seien die Tech-Unternehmen bei der Eingrenzung von gefährlichem und süchtig machendem Content zu untätig gewesen, erklärt Klobuchar in einem Statement:

For too long, tech companies have said ‚Trust us, we’ve got this.‘ But we know that social media platforms have repeatedly put profits over people, with algorithms pushing dangerous content that hooks users and spreads misinformation. This bill will help address these practices.