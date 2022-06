Fast 50 Jahre lang bestand in den USA eine bundesweite Regelung für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Jetzt hat der Supreme Court dieses gekippt, was zur Folge hat, dass wieder die Gesetze der einzelnen Bundesstaaten gelten. Vor allem in konservativen, von den Republikaner:innen geführten Staaten werden Abtreibungen aller Wahrscheinlichkeit nach illegal werden, vereinzelt sogar in Fällen von Inzest und Vergewaltigung. Es wird erwartet, dass 26 und damit etwa die Hälfte der 50 Bundesstaaten Abtreibungen verbieten oder zumindest stark einschränken könnten. In Deutschland hingegen hat der Bundestag kürzlich mit breiter Mehrheit die Abschaffung von Paragraf 219a beschlossen. Er regelte zuvor das Verbot, für Schwangerschaftsabbrüche zu werben.

Neben der Verletzung der Frauenrechte bedeutet der Wegfall legaler, medizinisch sicherer Wege für Abtreibungen auch, dass Schwangerschaftsabbrüche vermehrt unter riskanten Bedingungen statt gar nicht stattfinden werden. Die Optionen, Informationen und Möglichkeiten zum Thema online zu finden, nimmt in diesem Kontext eine besondere Rolle ein.

Befürworter:innen der Möglichkeit auf legale Abtreibung haben sich unmittelbar nach dem Urteil auf Überwachungsfragen konzentriert, da Sorge besteht, dass einige Staaten Online-Aufzeichnungen für die Strafverfolgung verwenden könnten. Denn auch Plattformen und Aktivist:innen könnten sich, sofern sie Abtreibungsinformationen online bereitstellen, strafbar machen. In Texas beispielsweise gelten schon jetzt sowohl Abtreibungsverbote als auch Strafen für „Unterstützer:innen“.

The Appeal hat herausgefunden, dass das National Right to Life Committee (NRLC) eine Mustergesetzgebung präsentiert hat, die das Anbieten von „Anweisungen über das Telefon, das Internet oder andere Kommunikationsmedien“ oder „das Hosten oder Pflegen einer Website oder Bereitstellung von Internetdiensten, die Bemühungen um eine illegale Abtreibung fördern oder erleichtern“ bestrafen sollen. Websites wie Plan C, die detaillierte Informationen über selbstverwaltete Abtreibungen bieten, könnten sich demnach strafbar machen. Befürworter:innen der Bürger:innenrechte halten dies für verfassungswidrig. Jameel Jaffer, Executive Director des Knight First Amendment Institute, erklärt:

This kind of legislation raises serious First Amendment concerns. We intend to consider challenging any legislation that uses today’s Supreme Court decision as a justification for new limitations on protected speech, or new forms of surveillance.

Jennifer Granick, Beraterin für Überwachung und Cybersicherheit bei American Civil Liberties Union, sagt:

Explaining what abortion is, where you can get one, advocating for a person’s right or ability to get an abortion — all these things are general truthful information that cannot be prosecuted without violating the First Amendment. The risk is that prosecutors will take those private conversations where people are exchanging information and try to cast those as criminal encounters. And that will be something that we’re going to probably end up having to fight.