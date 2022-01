Schon seit Jahren sind Einzelheiten zu Absprachen zwischen Meta und Google bekannt. Schon seit Jahren versuchen US-Staaten gerichtlich gegen diese vorzugehen und die Megaunternehmen zur Rechenschaft zu ziehen. Die als Jedi Blue bekannt gewordene Kooperation von Google und Meta richtet sich nicht nur gegen den Wettbewerb und den Datenschutz, sondern sogar gegen die Konkurrenz durch Apple. Während die Unternehmen die Vorwürfe weiterhin als unbegründet einstufen, zeigen neue Erkenntnisse aus der Klageschrift, dass Google CEO Sundar Pichai den Deal abgesegnet haben soll.

Inzwischen sind es 17 Kläger:innen, die gegen Google vor Gericht gezogen sind, um die unlauteren Absprachen mit Meta abstrafen zu lassen. 16 US-Bundesstaaten sowie Puerto Rico hatten bereits im vergangenen Jahr eine überarbeitete Klageschrift eingereicht. Kürzlich wurden jedoch weitere Aspekte aufgedeckt. Davon berichtet unter anderem David McCabe für die New York Times. Demnach habe Google und Alphabet CEO Sundar Pichai von den Absprachen mit Meta gewusst, den Deal sogar unterzeichnet. Das wiederum dementiert dessen Unternehmen per Statement:

We sign hundreds of agreements every year that don’t require C.E.O. approval, and this was no different.