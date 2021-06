In Arizona steht Google einer Klage des Generalstaatsanwalts Mark Brnovich gegenüber. Dabei soll im Verfahren ermittelt werden, ob Google Daten von Nutzer:innen sammelte, selbst nachdem diese sich für einen Opt-out entschieden hatten. Auf diesem Vorwurf basiert die Klage gegen das Suchmaschinenunternehmen. Und im Rahmen ebendieses Verfahrens sind nun Unterlagen aufgetaucht, die Googles Praxis beim Datensammeln in ein schlechtes Licht rücken. Wie Business Insider unter Berufung auf die Dokumente vor Gericht berichtet, hat Google einerseits Standortdaten gesammelt, als User die entsprechenden Settings dafür ausgestellt hatten. Andererseits soll das Unternehmen auch das Auffinden dieser Einstellungen erschwert und Unternehmen wie LG und Samsung gedrängt haben, die Einstellungen weniger leicht auffindbar zu machen.

Tyler Sonnenmarker von Business Insider erklärt in seinem Artikel, dass die Dokumente, die die brisanten Erkenntnisse hervorgebracht haben, erst kürzlich vollständig lesbar, also ungeschwärzt, für das Verfahren verfügbar gemacht wurden. Die Informationen seien im Interesse der Öffentlichkeit, hatten die Gruppen Digital Content Next und News Media Alliance argumentiert. Nun zeigen die Dokumente, dass Google beispielsweise dann Standortdaten sammelte, wenn User auf das WiFi zugriffen oder Apps nutzen, die nicht einmal mit Google assoziiert waren. Für beide Nutzungen forderte Google Zugriff auf die Location-Daten.

In den Dokumenten wird zudem ein:e Mitarbeiter:in des Unternehmens mit den Worten zitiert:

So there is no way to give a third party app your location and not Google? This doesn’t sound like something we would want on the front page of the [New York Times] .