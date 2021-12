Meta teilt neue Insights zu Targeting-Effekten, die gerade angesichts der von Apple eingeführten ATT für Werbetreibende von Interesse sein könnten. Denn der Social-Konzern hat untersucht, welche Auswirkungen eine allgemeine und engere Zielgruppendefinition auf die Ad-Erfolge auf der Plattform haben. Meta hat daher das demographische Targeting mit dem Interessen-Targeting für CPG-Werbekampagnen miteinander verglichen. Hierfür untersuchte der Social-Konzern 50 CPG-Kampagnen in EMEA. Die Insights zu den Kampagnen stammen aus dem Facebook Brand Lift Tool, das umfangreiche Daten zu der Performance der Ads lieferte.

Das größte Learning aus der Analyse von Meta ist, dass Unternehmen, die ihre Zielgruppen zu eng fassen, häufig eine geringere Effektivität ihrer Ads verzeichnen konnten.

Das ist wenig überraschend, denn durch das demographische Targeting wird meist eine größere, allerdings ungenauere Zielgruppe angesprochen. Meta stellt dabei heraus, dass mit demselben Budget über das demographische Targeting beispielsweise die Reichweite der Ads um 20 Prozent höher ist, als bei interessensbasiertem Targeting. Meta erklärt:

The analysis found that in approximately half of the campaigns, the selected interest audiences were too narrow and therefore significantly restricted reach compared to the demographic audience. In this case (when selected interest audiences were too narrow), demographic audiences delivered almost double the reach (+99%) over interest audiences for equal budget.