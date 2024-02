Der Einfluss der Technologie, und insbesondere auch von AI, zeigt sich auch in amourösen Beziehungen des 21. Jahrhunderts. So gaben in den USA bei einer Umfrage von McAfee 39 Prozent der befragten Erwachsenen (und 45 Prozent der Männer) an, für Liebesbotschaften zum Valentinstag KI hinzuziehen zu wollen. Steve Grobman, McAfees Chief Technology Officer, erklärt:

The possibilities of AI are endless, and unfortunately, so are the perils. For people who are shy about starting conversations, short on time to craft the perfect message, or whose photos could be brightened, AI offers tools to help enjoy all the fun and excitement that comes with online dating.