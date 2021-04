Pinterest wird nach wie vor neben Instagram, TikTok und Co. teilweise übersehen. Doch das Unternehmen legt auch dieses Quartal wieder starke Quartalszahlen vor und kann damit vielleicht einige Zweifler:innen überzeugen. Denn im vergangenen Jahr konnte Pinterest ein 30-prozentiges User-Wachstum vorweisen. Es gibt nun 478 Millionen monatlich aktive User (MAU).

Der Zuwachs hat im ersten Quartal etwas abgenommen im Vergleich zu dem Momentum, das Pinterest noch in 2020 hatte. Doch die ersten Lockdowns der Coronapandemie dürften Pinterest, so wie viele weitere Digitalunternehmen, unterstützt haben. Schließlich werden auf der Plattform unter anderem viele DIY-Anleitungen und Projekte geteilt. Nach dieser Art von Beschäftigung suchten im vergangenen Jahr viele. Das bedeutete jedoch gleichzeitig, dass das Wachstum nicht ewig anhalten konnte. Schließlich wurde Pinterest auch für seine E-Commerce-Optionen genutzt und in vielen Ländern öffnen Geschäfte mittlerweile wieder. Damit verteilen sich Einkaufsbegeisterte wieder auf online und offline. Doch Pinterest blickt optimistisch in die Post-Covid-Zeit:

Based on what we’ve observed in the U.S. recently, we believe that post-COVID shopping engagement could be more resilient than overall engagement. It isn’t enough for Pinners to be able to find inspiring products and services on our platform. We must also make it easy for them to buy the products that bring their dreams to life. To that end, we plan to begin testing seamless on-platform transactions later this year.